領台女足備戰亞運 陳曉明：兩地足球環境大相逕庭

台女足排名高 資源分配更勝男足

陳曉明今年初離任理文主帥後，5月接過「木蘭軍」教鞭，正率隊往韓國集訓，備戰9月底開幕的杭州亞運，以及10月底的奧運外圍賽。赴台逾兩個月，曉明sir向本報稱已體會港、台足球環境大不同，指當地女足因亞洲排名較高、爭佳績機會較大，重視程度比男足更高，「女足球員不少是半職業，部分更是全職，經常入選代表隊更會獲薪。男足代表則沒有車馬費或長期入選費」。

離港前兼教沙田女足的陳曉明透露，本港女將大多要奔波工作與足球之間，台灣則給予女足更完善支援，如代表隊成員可獲政府批出公文用作請假，以投入球隊訓練。不過，他稱台灣女足資源雖較充裕，但本港的足球氣氛還是較熾熱，「始終足球在台灣未算流行，足球人口仍未夠。台灣木蘭聯賽只有6隊，香港女足卻可分甲、乙組」。

另一香港教頭郭嘉諾去年出任台灣企業甲組聯賽冠軍臺南市FC的特聘教練3個月，率隊出戰亞協盃分組賽鬥香港代表理文及東方。郭嘉諾的父親郭錦洪更是中華民國隊於1958年東京亞運奪金功臣之一。此外，現效力港超冠軍傑志的24歲混血中堅周緣德，兒時曾定居台灣，在2015至18年先後為皇家蔚藍及台程獅出戰台企甲聯賽。