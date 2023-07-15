居台港後代 盼圓職業夢 18歲小將吳倍希欲尋根戰港超

吳倍希的父親為香港商人，於千禧年代定居台灣落地生根。倍希在台灣以國語溝通為主，但在家父循循善誘下學會廣東話，兩人在家大部分時間都以廣東話交談。提起父親的祖家，倍希透露在疫情前每年都會來港探親3至4次，對香港印象是「很好玩」。

曾效廣州富力青訓7年 台將身分被迫回流

倍希12歲獲教練推薦跟3名隊友保送到中國梅州的富力足球學校受訓，後來更獲提拔至廣州富力（後稱廣州城）青年軍，曾與當年在一隊的港足中場陳俊樂於練習賽較量。在富力7年間，倍希經歷每周5日、每日兩課的密集訓練，從中打好球技、身體質素和力量基礎，只是後來受台將身分限制而未能出賽，最終回流台灣，「當年暑假有兩個盃賽，都因為身分問題不能參加，被要求轉籍才可留隊，跟家人討論過後決定不轉籍。是有點可惜，但無辦法」。

倍希去年初回到台灣後，加入由當地著名教練陳信安創立及執教的台北競技（AC Taipei），以17歲之齡亮相台企甲。倍希面對一眾成人對手毫無懼色，上陣第2仗鬥勁旅臺南市FC時已交出首個助攻；次循環更在當時榜首的台中FUTURO身上開齋，一度寫下該季最年輕入球紀錄。新季任港超標準流浪總教練的王家中，正是當時FUTURO的主帥，他向本報談及倍希時說：「他是一名很乖、有潛力的球員，對其抱有期待。」

倍希持有香港特區護照，能以本地球員身分踢港超，他亦有意追隨陳柏良、王睿及陳浩瑋等台將步伐，來港落班「尋根」逐夢，「之前有很多台灣足球前輩來港，想挑戰一下並嘗試站穩陣腳，香港球圈規模比較大，有港超、港甲，競爭應該會較大」。倍希為本港球壇所缺乏的「左腳仔」，可司職左閘、翼鋒及中場，他談及過人之處時說：「我的變向和突破能力都算不錯。」

去年夏天，倍希在熱心港人協助下，曾有望到港超球隊跟操，惟當時因右膝重創而告吹。本季轉披銘傳大學戰袍的他，季初復出上陣7次，但5月再觸傷右膝，再次錯過來港試腳機會，惟他並沒因此氣餒，「先從這裏踢好，有機會再慢慢往外面走」。

曾為台戰U16亞少外 對代表港足持開放態度

倍希擁旅外資歷下，2019年首獲中華台北U16徵召，成該隊出戰U16亞少盃外圍賽的「10號仔」，在3仗悉數上陣。他去年亦獲U20培訓隊徵召，但因傷錯過U20亞青盃外圍賽。雖已為中華台北梯隊上陣，倍希對日後國際賽選擇代表香港還是中華台北，仍持開放態度，「我在香港沒有認識的教練和隊友，感覺還是有點陌生，兩邊都是很好選擇，還是要視乎教練會否給我機會」。

文：林欣澤、圖：受訪者提供