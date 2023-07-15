阿里剖白童年曾遭性侵 外界力撐

近年低潮服藥酗酒 求醫戒癮

熱刺拜仁高層會面談卡尼前途

27歲的迪利阿里初出道在熱刺和英格蘭隊迅即被視為天之驕子，但近年陷入低谷，近兩季效力愛華頓上陣寥寥，上季外借至土耳其勁旅比錫達斯亦未見起色。他最近在英軍名宿加利尼維利主持的節目剖白童年不堪回首，包括6歲被生母的朋友性侵、7歲開始吸煙、8歲曾販毒，12歲被另一家庭收養才改變人生，說到此時阿里不禁流淚。

阿里又透露24歲時因被熱刺前帥摩連奴突貶後備，加上各界批評他懶惰，當年一度想掛靴，之後依賴食安眠藥和酗酒面對困境，「我不怪責摩連奴，他曾為說我懶惰而道歉」。他稱早前到康復中心治療6周，冀戒除藥物及酒精成癮，3周前才出院，提及治療後更了解同為酗酒的生母當年情况，「現在我不會怪她」。

另外，據報熱刺主席利維昨在倫敦與拜仁慕尼黑高層會面，討論卡尼轉會可能性。德媒稱會面對轉會未有突破性進展，但稱拜仁仍有信心今夏簽入這名英格蘭隊射手。卡尼今起隨熱刺出發參與季前亞洲之旅，下周起到訪澳洲、泰國及新加坡出戰友賽。