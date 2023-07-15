阿仙奴季前賽兩連和 夏維斯地標踢中場 添巴官宣來投

夏維斯上月以6500萬鎊（約6.66億港元）轉會費，由車路士過檔阿仙奴，昨在新東家作客紐倫堡的第2場季前熱身賽，於下半場後備上陣，惟24歲的他觸球次數不多，只有一次禁區射門及於前場製造入球機會。他說：「我在熟習球隊踢法及與新隊友培養默契方面需時，但感覺大家很團結，期望可盡快重拾狀態。」阿迪達則說夏維斯或其他球員都不能直接代替格列沙加，「夏維斯擁有個人特質，現時在融入球隊方面不錯」。阿仙奴隨後將飛抵美國續戰熱身賽。

英媒：賴斯成廠兵在即

莫耶斯稱準備引援填缺

此外，英國廣播公司（BBC）及天空體育等多間英媒披露，韋斯咸中場迪格蘭賴斯快將正式轉會阿仙奴，轉會費為破球會紀錄的1.05億鎊（約10.75億港元）。「鎚仔幫」主帥莫耶斯說：「大家都知道將要發生的事，在那之前己隊未能引援。我亦不相信有人可完全取代賴斯，但肯定會在此位置上增兵。」韋斯咸今晚將作客友賽澳職球隊珀斯光輝。