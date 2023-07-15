明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

阿仙奴季前賽兩連和 夏維斯地標踢中場 添巴官宣來投

【明報專訊】阿仙奴昨晨雖有布卡約沙卡上半場建功，卻有隊友中場佐真奴下半場與門將凱恩誤會下離門35碼擺烏龍，作客與德乙球會紐倫堡打和1：1，繼日前閉門作賽打和英冠球隊屈福特後，取得季前熱身賽兩連和。「兵工廠」新兵夏維斯此役下半場上陣「地標」及司職中場，但表現平平，領隊阿迪達則指對方的角色並非取替已轉會的格列沙加。此外，阿仙奴昨落實斥資3400萬鎊（約3.5億港元）由阿積士收購荷蘭隊中堅祖利安添巴，簽約4年。

夏維斯上月以6500萬鎊（約6.66億港元）轉會費，由車路士過檔阿仙奴，昨在新東家作客紐倫堡的第2場季前熱身賽，於下半場後備上陣，惟24歲的他觸球次數不多，只有一次禁區射門及於前場製造入球機會。他說：「我在熟習球隊踢法及與新隊友培養默契方面需時，但感覺大家很團結，期望可盡快重拾狀態。」阿迪達則說夏維斯或其他球員都不能直接代替格列沙加，「夏維斯擁有個人特質，現時在融入球隊方面不錯」。阿仙奴隨後將飛抵美國續戰熱身賽。

英媒：賴斯成廠兵在即

莫耶斯稱準備引援填缺

此外，英國廣播公司（BBC）及天空體育等多間英媒披露，韋斯咸中場迪格蘭賴斯快將正式轉會阿仙奴，轉會費為破球會紀錄的1.05億鎊（約10.75億港元）。「鎚仔幫」主帥莫耶斯說：「大家都知道將要發生的事，在那之前己隊未能引援。我亦不相信有人可完全取代賴斯，但肯定會在此位置上增兵。」韋斯咸今晚將作客友賽澳職球隊珀斯光輝。

上 / 下一篇新聞