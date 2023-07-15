查比雅決戰禾祖素娃 盼破宿命奪溫網 寫非洲球手歷史

查比雅首盤先輸6：7（5：7），次盤一度落後2：4瀕臨出局，卻及時抖擻精神連贏4局，以6：4扳平，並把握莎芭倫卡在第3盤患得患失，乘勝追擊勝出6：3，鎖定決賽席位，今晚與淘汰烏克蘭籍選手絲慧杜蓮娜的禾祖素娃爭標，而莎芭倫卡則錯過了超越波蘭籍好手施維雅達，成為「世一」的機會。

今次是查比雅繼去年溫網和美國公開賽後，第3次打入大滿貫決賽，而她在之前兩場決賽分別不敵已退役的澳洲籍名宿巴迪，以及一姐施維雅達。這名28歲突尼斯籍好手說：「我已從過去兩屆大滿貫決賽功虧一簣中學到不少，或者第3次可以成功。我現在只想奪標，為了它將付出100%。希望我不單能為突尼斯創歷史，也為整個非洲爭光。」

突尼斯體育部長：她會贏得冠軍

至於突尼斯體育部長達克殊（Kamal Daqish）則鼓勵道：「安絲（查比雅）達到了所要求的目標，並且更強大、專注和自律，把握對手情緒緊張取勝。這是真主的旨意，她會贏得冠軍。」

查比雅續指，過去4圈先後淘汰大滿貫前冠軍安祖絲古、姬維杜娃、雷芭堅娜及莎芭倫卡，「這令我更自信，將有利在決賽發揮」。惟她今年兩遇禾祖素娃均敗，她說：「禾祖素娃亦曾獲法網亞軍，我倆都為首奪大滿貫感飢渴。」世界排名第42的禾祖素娃，則為自己破天荒以非種子球手身分打入溫網決賽而感恩，這名24歲的東京奧運銀牌得主，近年曾因手腕手術而避戰約半年，「這實在很困難，且草地賽亦非我擅長，這刻對我而言是瘋狂的」。

烏克蘭女將伙克國拍檔混雙奪冠

混雙決賽方面，烏克蘭籍的姬捷洛與克羅地亞籍的柏域組合，以盤數2：1挫中國隊的徐一幡及比利時籍的韋爾根的組合奪冠，而女雙4強則有比利時籍的梅頓絲及澳籍的史唐亨特的組合，以2：0淘汰中國隊的張帥及美籍的杜希迪的組合。