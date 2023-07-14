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體育

禾祖素娃溫網坐亞望冠 挫絲慧杜蓮娜 隔4年再闖大滿貫決賽

【明報專訊】捷克籍非種子球手禾祖素娃，昨晚在溫布頓網球錦標賽女單4強，以盤數2：0打敗烏克蘭籍選手絲慧杜蓮娜，首次闖入此賽事決賽。「一哥」西班牙籍的卡路士艾卡拉斯則在男單8強賽，以3：0淘汰兒時好友6號種子的丹麥籍球手魯尼，將與3號種子俄羅斯籍的丹尼麥維迪夫爭入決賽。

於3月復出的28歲「母親級」名將絲慧杜蓮娜，今屆溫網勢如破竹，在先後擊敗美籍的「大威」維納絲威廉絲和基蓮、白俄羅斯籍的艾莎蘭卡，以及一姐波蘭籍的施維雅達4個大滿貫前冠軍後，昨卻被2019年獲得法國公開賽亞軍的24歲選手禾祖素娃，以兩盤6：3擊敗，未能將自己的大滿貫最佳成績改寫為決賽。

艾卡拉斯力克魯尼

4強硬撼麥維迪夫

男單方面，20歲的卡路士艾卡拉斯在男單8強戰，以7：6（7：3）、6：4、6：4淘汰僅比自己大6天的好友魯尼，首次躋身溫網4強。艾卡拉斯說：「能夠打入準決賽是一個夢想，因為連我自己亦想不到可有今次的表現，這實是瘋狂的。我此戰很緊張，尤其是對手是與我一起成長、大家比賽無數次和熟識打法的魯尼。不過，比賽總是沒有朋友的。」

佐高域今夜戰史拿爭入決賽

艾卡拉斯的下個對手也是首入溫網4強的丹尼麥維迪夫，後者以6：4、1：6、4：6、7：6 （7：4）、6：1打敗非種子球手美籍的烏賓克斯。27歲的麥維迪夫表示，能取勝全因第3盤開始有改善，「我因此不像次盤般以1：6大敗，接着一盤更贏了關鍵的決勝局」，而艾卡拉斯則已憧憬首次在溫網坐亞望冠，「麥維迪夫今屆表現很棒，但我將會很享受準決賽，因現已充滿信心」。此外，次號種子塞爾維亞籍的佐高域今晚在4強賽率先亮相，對手是8號種子意大利籍的史拿。

女單8強戰方面，6號種子突尼斯籍的查比雅以6：7（5：7）、6：4、6：1反勝3號種子哈薩克籍的雷芭堅娜，報卻上屆在決賽不敵對方之仇；而次號種子白俄羅斯籍的莎芭倫卡，則以6：2、6：4輕取25號種子美籍的姬絲。

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