紅魔名宿艾雲造訪校園 倡體育與教育並行

教師下月赴曼市交流 盼取經傳授學生

現任曼聯大使艾雲時隔5年再臨香江，繼日前出席記者會為曼聯U16將於下月中來港友賽造勢，周三下午到訪參與今屆馬會學界足球發展計劃的聖博德天主教小學（蒲崗村道），重披「紅魔」球衣與該校及慈雲山天主教小學共逾30名足球小將切磋球技。這名57歲左閘接受本地傳媒訪問時稱，鼓勵體育與教育並行，「在這麼小年紀接觸到足球是很好的事，我十分明白教育的重要性，但我依然認為體育與教育同樣重要。草根足球就是一切，讓學生開心享受踢波就好」。

馬會與曼聯自2013年起合辦學界足球發展計劃，包括培訓參與教師成為足球教練。同場出席活動的慈雲山天主教小學教師譚加娸，同時效力大埔女子足球隊的她，獲選為今屆傑出教師，下月保送到曼徹斯特交流，「我想了解英國的足球教學方式，希望將學到的知識教給香港學生」。至於聖博德天主教小學（蒲崗村道）小五生陳愷晉在活動獲選為全場最佳球員，獲艾雲贈送親筆簽名足球。本身也是「曼迷」的他稱，很興奮能與紅魔名宿一起踢波，又透露代表過黃大仙區隊比賽，熱愛足球因為「鍾意入波的成功感」。