曼聯季前首擊兩蛋贈列斯聯 新7號蒙特演處子戰獲讚

曼聯有拉舒福特及般奴費南迪斯等15名國腳未歸隊，首場季前熱身賽在挪威奧斯陸演「玫瑰打吡」，對來季降班英冠的列斯聯，有美臣蒙特上演處子戰，聯同傷癒中堅利辛度馬天尼斯等人正選。列斯聯亦有新帥法基首領軍。蒙特是役任中場中於初段表現活躍，11分鐘曾在前場逼甩對手腳下球後嘗試30碼外笠射，惟越楣而去。半場互無紀錄，紅魔換邊後換全隊11人，終憑20歲小將艾馬倫傳射居功勝2：0。

蒙特賽後稱喜歡出任發動進攻的中場中位置，「我非常了解領隊想要怎樣足球風格，我們將透過熱身賽將訓練內容努力實踐」。領隊坦夏格滿意這名24歲英格蘭國腳首仗表現，「他有活力和豐富進攻能力，球隊會從他身上得到快樂」。他透露一眾國腳明日歸隊，但料恢復狀態需時，或未能趕及下周三在蘇格蘭愛丁堡友賽法甲里昂。

另邊廂，據報利物浦兩大中場受沙特阿拉伯球隊垂青，隊長佐敦軒達臣盛傳將接受由謝拉特掌帥的伊蒂法克報價，這名33歲英格蘭國腳周薪將大幅增至70萬鎊（約700萬港元），不過他曾狠批卡塔爾及沙特等西亞國家人權問題，今次轉會傳聞被球迷批評「出賣靈魂」。而法賓奴亦獲伊蒂哈德出價4000萬鎊（約4億港元）羅致。

森林後衛涉375項違規賭博指控

另外，英格蘭足總宣布，諾定咸森林27歲英籍左閘哈利托夫路涉嫌2014年1月至17年3月期間違規賭波375次，若罪成將如賓福特前鋒艾雲東尼情况面臨長期停賽。