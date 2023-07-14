東方續年輕化爭前四 副主席認重返班霸需時 冀仿效白禮頓經營

東方季前與葉鴻輝及上季兩名最佳青年球員孫銘謙和黃皓雋續約，但同時有胡晉銘及巴杜姆等9人離隊，新兵有標準流浪中場余在言、香港U23後衛黃浩然，以及從理文借回的西班牙籍射手洛迪古斯，大軍只有22名球員。

3外援正跟操 明赴順德集訓

東方明起到中國順德季前訓練，主教練盧比度透露將有一名西班牙籍後衛隨隊集訓，以及原定與晉峰翼鋒費利浦薩簽約，但對方被阿聯酋球會高薪挖角，唯有另覓新鋒。昨有3名外援跟操，分別同為22歲的澳洲籍翼鋒、蘇格蘭籍閘衛及韓籍中堅。

東方副主席游永強期望新季續爭前四及盃賽有佳績，承認爭標要「面對現實」，料需多2、3年才能重做班霸，「未來兩年是調整期，等年輕球員累積經驗後再找些資源，希望到時可重返班霸行列」。他稱班費與上季相若逾1000萬元，認為在球圈要長遠發展，開支要「物有所值」，「過去我們投放不少資源，我記得當年集合港超最佳射手，但最終成績未達預期，後來發現最重要是球員和教練等配合，所以回歸基本。過去兩季我們用肯拼搏的年輕球員，成績都可以」。他又希望仿效白禮頓的經營模式，「用更多科學數據培訓和挑選球員，盡量以合理費用達到成果，而非一直燒錢」。

余在言期望爭更多上陣機會，「目標每場比賽都想正選和踢足。上季在流浪很多時後備踢20至30分鐘，很少踢足全場，會自責是否表現不好而影響信心，轉會是希望有更穩定上陣時間」。