港隊派143將征世大運 代表團規模創歷屆之冠 出戰12項目

成都世大運於本月28日至8月8日舉行，香港代表團將派出143名運動員，出戰射箭、體操、田徑、羽毛球、劍擊、游泳、乒乓球、跆拳道、網球、武術、以及男、女子排球等12個項目。在今屆代表團中，不乏曾出戰東京奧運的港將，當中劍擊隊派出20將參賽，其中男子花劍由「劍神」張家朗領銜，伙蔡俊彥、吳諾弘等參賽，女子重劍有佘繕妡等。

劍擊隊正於西班牙訓練，準備本月22日在意大利展開的世界賽，因此張家朗等部分港將皆缺席授旗禮。吳諾弘透露自己在5月的上海花劍大獎賽傷及右手，故此近兩個月不能參與恆常訓練，只能維持體能練習，期望於世大運前可重拾狀態，「我的右手傷勢仍未100%痊癒，手握力也只得左手的三分之一左右」。吳諾弘續指，希望下星期恢復恆常訓練，與隊友全力衝擊世大運獎牌。本學年入讀香港大學的他，認為可參加世大運是難得的機會，會好好珍惜。

蘇慧音復出戰無壓力

黃卓寧負傷只求完賽

至於在東京奧運後飽受右手神經傷痛困擾的港乒女將蘇慧音，自去年12月開始至今年5月休戰，並以世大運作復出戰。蘇慧音除了出戰單打和團體賽，亦會伙杜凱琹出戰女雙，她直言不會因為東京奧運贏得銅牌而背負壓力，「只想自己盡力打好每一球、珍惜每一分」。

至於女長跑好手黃卓寧透露左小腿脛骨受傷，有待下周三的磁力共振報告確認傷勢，在世大運的女子半馬只以順利完賽為目標。她又稱3月首爾馬拉松的成績不獲香港田總承認，沒有效成績參加杭州亞運，盼完成世大運後重新出發。

面對傷患和失亞運席位，她透露已經歷不開心的階段，也接受事實，所以只以平常心應對，「現在不是再想之前的事，而是要思考怎樣恢復快一點，我會計劃半年後的比賽再上最佳狀態，這不是短期的事」。 她最後稱接下來計劃專注半馬，盼打好基礎，再衝擊2028年的奧運入場券。