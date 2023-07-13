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體育

港街馬12月復辦 下周四接受報名

【明報專訊】因疫情停辦兩年的「香港街馬」將於12月17日復辦，賽會昨公布今屆將首推環繞維港全馬、跨海半馬，以及穿梭兩大新基建的10公里新路線。

十公里首跑跨灣大橋將藍隧道

由社企「全城街馬」主辦的第8屆「香港街馬」將於12月17日早上舉行，包括全馬、半馬和10公里3個項目，各組名額共2萬個，當中1500個預留給海外跑手，下周四在網站開始接受公眾報名。

此外，為鼓勵12至25歲在校學生參與長跑，今屆特設1500個名額的「街馬-亞洲青年十公里2023」賽事。

今屆街馬特色為首個位於城市中央的全馬及半馬。全馬由東區走廊出發，經中環灣仔繞道和東區海底隧道經茶果嶺，再跑上觀塘海濱花園，終點在土瓜灣新山道；半馬起點和終點與全馬相同，穿過東隧後直經觀塘繞道和東九龍走廊。至於10公里採用全新路線，由日出康城出發，穿越跨灣大橋和將藍隧道，終點在觀塘海濱道。

「全城街馬」行政總裁及聯合創辦人梁百行稱，欣喜在構思賽事第10年終能做到城中全馬，「由第一年我們膽粗粗話辦10公里，接着每年增新路段，度過疫情艱難3年，我很感動終於能在城中跑全馬，亦好多謝眾多機構支持」。他補充賽前一周將有多個「遊樂街馬」活動，包括鼓勵親子參與的街馬「家」時賽、跑手博覽會及外國馬拉松傳統活動「意粉派對」等。

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