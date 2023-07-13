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體育

體壇快訊：列卡度投艾法托利替迪菲斯

【明報專訊】世界一級方程式（F1）車隊艾法托利昨宣布，提前與今季新人迪菲斯結束合約，聘用紅牛後備車手的列卡度（前譯列斯亞度）取代其正選席位，下周匈牙利站起出戰。這名34歲澳洲名將2011年起初戰F1，翌年轉投艾法托利前身的托拿魯素進入紅牛體系，2014年升上一隊紅牛，直至2019年離隊，今年他不獲麥拿侖續約下重返紅牛任後備，如今將是他相繼10年再披「紅牛二隊」戰衣。

三浦知良續外借葡乙

56歲日本前國腳名將三浦知良，昨落實下季續以借將形式為葡乙球會奧利維倫斯效力。三浦自今年2月起由橫濱FC外借至這支葡乙球會，共出賽3次，刷新葡葡牙職業聯賽最年長上陣紀錄。日本天皇盃方面，力求衛冕的日乙球會甲府風林昨於第三圈與日職的鹿島鹿角激戰120分鐘踢成1：1，終憑互射12碼以11：10擊敗對方晉級16強。

盧比斯首奪環法分站

巴林勝利隊的西班牙籍車手皮路盧比斯，日前在環法單車賽第10站以3小時52分34秒首名衝線，贏得個人環法首勝。珍寶車隊的維基加特則續擁有代表總成績榜領先者的黃色戰衣，這名丹麥籍車手暫領先居次的斯洛文尼亞籍名將普加查17秒。

戴亞斯膺明星賽MVP

本年度美國職棒大聯盟（MLB）明星賽，國聯明星隊憑科羅拉多洛磯捕手艾利亞斯戴亞斯（圖前）於8局上的逆轉兩分砲全壘打，終以3：2險勝美聯明星隊，終結明星賽九連敗，相隔11年再度在明星賽取勝，戴亞斯賽後亦獲選明星賽最有價值球員。

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