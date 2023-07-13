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體育
2023年7月13日星期四
傑志簽兩前國腳 不排除大名球星來投 精兵制征亞冠兼爭本土衛冕 奧拿斯曾隨尼日利亞隊踢世盃
陳晉一冀亞冠展示外闖學法成果
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體壇快訊：列卡度投艾法托利替迪菲斯
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【明報專訊】（請看附圖）
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