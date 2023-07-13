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體育

美斯下周為邁阿密亮相 抵美迎新挑戰 巴塞5.3億簽巴甲小將

【明報專訊】美斯已於美國時間周二攜家眷抵埗邁阿密，向新東家國際邁阿密報到。這名36歲前鋒日前接受祖國阿根廷傳媒訪問時稱，渴望面對新的挑戰，並已準備就緒。

美斯說：「我為我們的決定感到高興，從沒想過改變主意，會為國際邁阿密獻出最佳表現。」據報美斯將在香港時間下周一在主場與邁阿密球迷會面，下周六對墨西哥球隊藍十字的「美墨聯賽盃」踢「地標」戰。另外，巴塞隆拿昨落實斥資6100萬歐元（約5.3億港元）收購巴甲球會帕拉尼恩斯的18歲巴西國腳前鋒域陀洛基。

普列錫勢投AC米蘭

另外，車路士翼鋒基斯甸普列錫已抵米蘭，通過體測後便會簽約AC米蘭4年，將與前隊友守將湯姆利及中場羅夫度斯卓克續前緣。但上季借至國際米蘭的車路士前鋒盧卡古不願返英，並盼以低於「藍戰士」要求的3400萬鎊轉會費，令他得以回巢國米。

利物浦中場佐敦軒達臣及富咸前鋒阿歷山大米祖域，則盛傳分別獲沙特聯球會希拉爾和伊蒂法克垂青，其中軒達臣據報已認真考慮轉會。至於基斯坦奴朗拿度（C朗）效力的艾納沙，因沒有就在2018年來投、3年後離隊的翼鋒阿密特穆沙，向由李斯特城支付合約中的浮動條款39萬鎊，被國際足協判罰禁止註冊新兵，而禁令或可增至3個轉會窗。據報艾納沙為解除禁令，將會盡快還清款項。

妻證雲達沙沒生命危險

至於荷蘭隊名宿門將雲達沙的妻子則透露，其日前腦出血的丈夫仍在深切治療部留醫，但情况已穩定，沒有生命危險。

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