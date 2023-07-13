陳晉一冀亞冠展示外闖學法成果

傑志外借顏卓彬趙聡悟等5青訓

朱志光盼精兵制助球員增機會

傑志稱將盡量減少專踢菁英盃的青年球員人數，除了中場顏卓彬及趙聡悟昨分別外借至深水埗及冠忠南區，其餘3名青訓陳傲軒、張廣然及嚴啟倬，聯同29歲左閘白星馳，亦已或將借至其他港超球隊。約滿的曾以行將赴英國升學。

主教練朱志光稱，將趙聡悟、顏卓彬及張廣然等傑志青訓外借「十分肉痛」，「他們大部分是菁英盃適齡青年球員，上季表現亦不錯，但始終希望他們有更多上陣機會，所以將他們外借」。他期望透過「精兵制」能令留隊球員有足夠上陣及理想進步。

「藍鳥」來季有5名小將符合菁英盃青年球員資格，除了提拔兩名青年軍馬斐及石皓心上一隊，還有甘智健、袁振謙及陳晉一。從西班牙皇家伊倫聯回歸的「一仔」稱，在腳傷已傷癒後會留在傑志爭正選，今季暫不考慮外流，「希望在這暑假能向朱sir證明，自己有足夠實力踢正選，在亞冠讓球迷看見在西班牙學習的成果」。

他又稱希望參加9月杭州亞運，「畢竟適齡踢亞運，一世人只有一次機會，但目前還需等球會和足總溝通」。