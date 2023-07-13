明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

傑志簽兩前國腳 不排除大名球星來投 精兵制征亞冠兼爭本土衛冕 奧拿斯曾隨尼日利亞隊踢世盃

【明報專訊】上季港超「三冠王」傑志昨舉行發布會，新季逾2000萬班費及6名球員加盟，包括曾效力意甲球會拉素的尼日利亞前世界盃國腳奧拿斯，以及北馬其頓前國腳丹卓斯基，同時會方將採取「精兵制」，今夏有多達16名球員離隊。主教練朱志光透露，不排除再有「大名」球星來投，以迎接9月中開鑼的亞冠分組賽。

傑志昨公布新季名單及正式開操，透露今季班費逾2000萬元，暫有28名球員，昨安排5名新兵見傳媒，除上季尾已加盟的港足中場陳俊樂、上季外借到西班牙後歸隊的陳晉一，其餘3名新援為將入籍的標準流浪前鋒祖連奴、在2014年世界盃上陣4場的尼日利亞隊防中奧拿斯（Ogenyi Onazi）、北馬其頓籍中堅丹卓斯基（Aleksandar Damcevski）。新兵還有因簽證未抵港的22歲新疆後衛伊卜拉伊木庫爾班。

此外，傑志稱採取「精兵政策」今夏約有16名球員離隊，包括約滿的丹恩奴域、再外流中甲的艾力士、尋求內地落班的賓紀文和畢頓，並借走多名青訓（見另稿）。教練團在助教梁志榮轉投升班馬北區後，由另一助教金東進兼任技術總監，郭劍橋任門將教練。兩名老將黃洋及羅拔圖將任球員兼助教，分別協助數據分析及日常訓練。

奧拿斯丹卓斯基同年屆30屬當打

奧拿斯曾入選「超霸鷹」2014及18年世盃決賽周大軍，18年一屆未有上陣；在球會曾效意甲拉素5季，近年於沙特阿拉伯落班；身高1.93米的丹卓斯基曾為北馬其頓隊上陣4次，曾效荷甲NAC一季。朱志光形容奧拿斯中場活動範圍大及具攔截能力，丹卓斯基高大但速度快，「兩外援都是30歲仍當打，比以往的外援年輕」。他透露球會聽過一些「大名」球星或在考慮之列，「亞冠我們9月中先踢，相對仍有時間（增兵）」。

金信煜續留效 休季主動加操

而上季中加盟未有入球的金信煜，新季將改披丹恩奴域留下的9號球衣，朱sir提及這名35歲韓國前國腳休季時主動留港加操，冀來季展示最好一面，稱球會仍對這中鋒投信任一票。他拒評今季同積極擴軍的理文是否最大對手，僅稱每隊港超實力都加強。

奧拿斯冀憑經驗帶領傑志更上一層樓，「我目標是勝出每仗、助球隊在亞冠取好成績。雖然香港天氣頗熱，但我在沙特遇過更熱天氣，會盡快適應香港環境」。丹卓斯基認為傑志訓練設施等一切感覺都很好。

傑志本月24日至8月10日將到泰國集訓踢6 場友賽，4場對手為泰甲（T1）球隊，包括本月26日對武里南聯及30日對曼谷聯；亞冠盃分組賽將於8月底抽籤，分組賽暫定9月18日展開。

上 / 下一篇新聞