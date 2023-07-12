佐高域籲溫網提早開波 受「宵禁」影響須連日出賽 16強淘汰侯卡錫

為免球場的燈光照明影響附近居民，溫網從2009年開始實施宵禁，從當地時間晚上11時後不再舉行比賽，若是比賽接近完成，或可彈性延長時間，其餘須翌日續戰。

佐高域日前在男單16強鬥侯卡錫，由於前一場比賽時間較長，兩人在當地晚上約9時才踏入中央場，佐高域頭兩盤皆戰至「搶七」險勝7：6（8：6），就因宵禁被迫停賽，等至翌日再分高下，引來場內球迷噓聲四起。

佐高域昨補賽時，第三盤先負侯卡錫5：7，但第四盤以6：4奠勝，終以盤數3：1晉級8強，將鬥俄籍7號種子羅比夫，爭奪4強席位。佐高域賽後表示，此役33次直接發球得分的侯卡錫，在速度快的草地賽場更難應付，「老實說，在他這麼精準又強力的發球下，我想不起來上次我在接發局感到如此糟糕，到底是甚麼時候」。

盼中央場早1.5小時開戰 賽會稱難保證

一哥艾卡拉斯反勝首闖8強

溫網1號球場在英國時間下午1時（香港時間晚上8時）開始首場比賽，而中央場則於當地下午1時半才展開當日首仗，而佐高域受宵禁影響，已連續3日作賽，他不禁呼籲賽會考慮提早開賽時間，「賽事最少推前至中午12時開賽，這會使局面有所不同。我認為賽會應採取不同的方式來解決問題，並盡力避免將來再出現此情况」。全英草地網球會行政總裁莎莉保頓對此作出回應，稱不能保證明年溫網中央場的賽事可提前開始。

至於西班牙籍「世一」卡路士艾卡拉斯在男單16強，以盤數3：1反勝意籍球手貝列天尼，首次殺入溫網8強，將鬥魯尼。希臘籍5號種子特薛斯柏斯，則於另一場以2：3負美籍非種子球手，爆冷16強出局。

彭古拉意外不敵非種子 8強止步

女單8強方面，4號種子的美籍好手彭古拉，意外以1：2不敵非種子的捷克籍球手禾祖素娃出局。