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體育

體壇快訊：香港金牛迎安徽爭返勝軌

【明報專訊】香港金牛今晚7時半於修頓場館迎戰3屆全國男子籃球聯賽（NBL）冠軍安徽文一，外援後衛蘇萊蒙和中場德古拉將復出為球隊爭返勝軌。另外，與金牛同一班主的台灣P.League+球隊高雄鋼鐵人昨發聲明，否認有關被當地法院認證「背後有中資」的報道。

深水埗簽勢入籍新援

港超球會深水埗昨落實23歲智利藉中場奧斯卡由港甲黃大仙加盟，為今夏第7名新兵。他是陣中另一智利籍球員尼高拉斯的胞兄，深水埗稱這對在港土生土長的兄弟正申請特區護照；另一區隊的升班馬北區宣布，上季教練鮑家耀留隊任助教，球員蘇啟浚及年輕門將張桂華將隨隊戰港超。

小古里路贏全壘打賽寫歷史

美國職棒大聯盟（MLB）昨舉行全壘打大賽，多倫多藍鳥一壘手小華迪米亞古里路在決賽以25：23擊敗坦帕灣光芒左外野手阿路沙連拿奪冠。而其父親華迪米亞古里路亦曾在2007年贏得此殊榮，亦令二人成為聯盟史上唯一「父子檔」贏得全壘打大賽。

巴甲球迷衝突 少女傷重不治

彭美拉斯日前在巴甲主場以1：1言和法林明高的賽事中，雙方球迷在現場發生衝突，一名23歲女球迷不幸被啤酒樽擊中頸部，送院搶救後延至昨日宣布不治。彭軍發聲明表示，無法接受球迷將本應是娛樂的地方變成野蠻行徑的地方，而巴西足總會長艾拿度洛迪古斯則稱會與當局合作，避免類似事件再發生。

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