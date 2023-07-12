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體育

阿仙奴勢周內簽兩星 添巴宣布在即 賴斯破紀錄來投

【明報專訊】曼聯vs.列斯聯（熱身賽） now640台 晚上23：00直播

英國《天空體育》昨報道，阿仙奴將於未來一周完成兩宗轉會，先是日內宣布阿積士後衛祖利安添巴加盟，然後就會公布破球會轉會費紀錄1.05億鎊（約10.45億港元）來投的韋斯咸中場迪格蘭賴斯，兩大新兵有望下周日隨隊參與美國季前熱身賽。

韋斯咸首肯1.05億鎊放賴斯

阿仙奴擬換血「減磅」

《天空體育》報道，祖利安添巴已完成體測，將簽約5年，轉會費約3800萬鎊（約3.78億港元），預計阿仙奴日內「官宣」，這名防線新兵甚至有機會周五隨隊作客友賽德甲球隊紐倫堡；韋斯咸亦準備日內簽署迪格蘭賴斯的轉會文件，這名24歲英格蘭國腳有望下周日隨隊參與美國季前之旅。

連同此前簽入夏維斯，阿仙奴完成這兩宗轉會後，今夏開支高達2.08億鎊（約20.7億港元）。「兵工廠」有意出售多名球員，包括上季借至法甲蘭斯後表現不俗的巴洛貢，據報AC米蘭對這名22歲美籍前鋒甚感興趣。而中場湯馬士柏迪、上季借走的尼高拉斯比比、森比盧干加、紐奴泰華利斯及薛迪索拉斯亦將待價而沽。

至於同市宿敵熱刺昨落實以自由身簽入23歲以色列隊翼鋒文奴蘇洛文，成為繼門將古里莫維卡里奧及中場占士麥迪臣後，今夏第3名新兵。

曼聯友賽列斯聯 蒙特勢地標

另邊廂，曼聯今晚出戰首場季前熱身賽，在挪威奧斯陸友賽新季降至英冠的列斯聯，新加盟的中場美臣蒙特有望迎「地標戰」，不過拉舒福特、般奴費南迪斯及卡斯米路等15名國腳仍未歸隊而避戰。

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