曼聯U16下月訪港踢兩友賽 旺角場鬥港小將 名宿科蘭維迪任嘉賓

「賽馬會青少年足球精英匯2023」於下月6日至13日舉行，為港府「開心香港」主要活動之一，馬會昨舉行發布會公布詳情。曼聯U16將訪港在旺角場踢兩場友賽，先於下月9日晚上8時對港足U18，然後下月12日下午5時對港青聯賽選手隊，屆時兩名曼聯名宿、曾效力傑志的2010年世界盃金球獎得主科蘭，以及紅魔前隊長中堅尼曼查維迪，將擔任嘉賓各觀戰一仗，還會參與交流活動，比賽同時邀請到歌手湯令山及洪嘉豪任表演嘉賓。公眾今早10時起可透過活動網站hkjc.com/WithYou免費登記門票。入場球迷可獲球賽打氣毛巾，場內設有多個攤位，包括展示曼聯今年初贏得的英格蘭聯賽盃獎盃、奧脫福球場及球員展板等。曼聯U16訪港一周期間，眾將亦會參觀大館及香港故宮文化博物館、體驗划龍舟和參與社區活動；下月4至13日期間在大館亦有曼聯展品展覽。

門票今起網上免費登記

名宿艾雲現身記招 冀小將把握機會

曼聯U16繼2017及18年後將第3次訪港比賽。曾助紅魔於1999年成「三冠王」兼曼聯大使艾雲昨出席發布會時稱，今年由將軍澳運動場轉於旺角場比賽，一眾小將可在更多觀眾下比賽是難得體驗，這左閘名宿冀後輩可享受這機會，從而日後爭升上一隊，「這是很好的機會讓年輕球員證明自己實力，希望他們可享受及擁抱這個機會，從而有望成為下個拉舒福特及麥湯米尼」。曼聯基金會行政總裁約翰舒爾斯亦寄語香港年輕球員要珍惜這次機會，「疫情教會我們不要把一切當作理所當然，就算未來如何，與曼聯比賽會是可向兒孫分享之事，盼香港年輕球員不要浪費這難得機會，盡力而為」。

出身傑志青訓的馬斐將隨港足U18參與這場友賽，他受到在倫敦托定咸出生的父親影響而成為熱刺球迷，「儘管如此，我也十分期待與曼聯U16比賽，他們是世上最好的青年軍之一，是個學習好機會」。