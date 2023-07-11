施維雅達破宿命誓正名 拒當造后者 長踞世一獨未稱霸草地賽 溫網首闖8強「努力得回報」

22歲的施維雅達昨面對14號種子的東京奧運女單冠軍賓絲，雖先失一盤6：7（4：7），但其後以7：6（7：2）、6：3反勝，殺入8強，改寫個人在溫網最佳成績。她賽後說：「我覺得需要這場勝利，以證明自己能在草地賽立足，得到信念。」她於2016年展開職業賽生涯，近4年贏過4座大滿貫，其中3個是法國公開賽，另一是美國公開賽，故被質疑只強於泥地和硬地賽，難以揚威溫網，使她早在月初便誓言道：「我認為要成為最佳網球員，就須在包括草地在內的所有場地比賽，都要有卓越表現。」

4年前聘心理學家助提升表現

然而，在這次溫網取得突破的背後，是施維雅達近年為力爭上游的目標之全力以赴，這除了是努力練習外，改善比賽心理質素亦功不可沒，這方面她須歸功於早在2019年、聘用現年35歲的波蘭籍同胞運動心理學家艾琳域絲。曾是帆船運動員的艾琳域絲說：「任何人也會因面對逆境而感到焦慮，甚至抑鬱，或者又會為未來的無法預測而惶恐。施維雅達亦是普通人，她會面對網壇首屈一指的人物，以及球場內外的壓力。我的工作就是協助她可在最佳的比賽心理下作賽。」

艾琳域絲有着層出不窮的「招數」，例如為增強施維雅達的專注力，會在對方的耳朵上，佩戴一個可收集有用數據的測量大腦電波活動裝置，又建議對方多玩樂高積木；鍛煉大腦反應方面，則使用不同的閃卡和謎題測試等遊戲；平復波動情緒方面就簡單得多，建議只需彈奏一下夏威夷小吉他便可平靜下來。施維雅達對上述方法樂此不疲，更直言賽前會聽艾琳域絲推薦的「樂與怒」老歌曲，「它們一直伴隨着我，我愈來愈喜歡。它們可以激勵我」。

承繼父親運動細胞 以興趣為職業

施維雅達又感謝其曾參加1988年奧運賽艇比賽的父親湯馬斯，惟因湯馬斯為了悉心栽培少時的施維雅達及其姊姊，能像他般成為傑出運動員，卻導致姊姊對運動產生厭惡，結果遠離體育。但施維雅達非常了解自己，完全明白目前所走的路，她說：「我是個人主義很強的人，所以即使也喜歡踢足球，我仍認為網球較適合我。我習慣絕對控制每件事情，否則便會忐忑不安。」