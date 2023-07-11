體壇快訊：比拉絲隔兩年返美國隊訓練

兩外援復出助金牛主場爭勝

香港金牛將於周三、四在主場修頓場館進行「背靠背」的全國男子籃球聯賽（NBL），分別對陣安徽文一和合肥狂風，日前未隨隊出征陝西信達的外援蘇萊蒙和德古拉將復出。另外，這兩仗會方將舉行「小金牛之夜」主題，現場會有特別裝飾、豐富活動及主題禮品，球迷可購票參加。

中國隊斯國賽包辦五冠

WTT斯洛文尼亞球星挑戰賽昨晨上演決賽，國乒名將樊振東激戰7局，以4：3擊敗隊友王楚欽奪男單冠軍；而女單孫穎莎延續世界賽強勢，同以4：3力克隊友陳夢封后。雙打方面，林詩棟／向鵬意外以3：2挫國乒隊友馬龍／袁勵岑贏得男雙冠軍；王藝迪／蒯曼則以3：0輕取盧森堡組合奪冠，連同日前的混雙冠軍，中國隊本站包攬五冠。

米高活士初贏環法分站

效力以色列初創隊的米高活士（圖右，法新社），昨在環法單車賽第9站中首先衝刺，亦是這名36歲加籍車手職業生涯首個環法分站冠軍。而丹麥籍車手維基加特保持總成績領先，續穿黃色戰衣。不過居次的阿聯酋航空隊車手普加查是役領先他8秒衝線，將二人總時間差距縮短至17秒。