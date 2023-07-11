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體育

雲班耶馬夏聯次戰獻雙雙 盼閉關特訓

【明報專訊】應屆NBA選秀狀元雲班耶馬昨於夏季聯賽再度亮相，上陣27分鐘雖貢獻「雙雙」表現，投射命中率亦較處子戰大幅改善，但聖安東尼奧馬刺最終不敵波特蘭拓荒者。賽後這名19歲法籍中鋒透露未知接下來會否在夏聯續戰，並表明此後將閉關數月特訓，以迎接10月展開的新球季。

雲班耶馬日前於賭城拉斯維加斯舉行的NBA夏季聯賽首披馬刺戰衣上陣，但命中率偏低惹關注，昨仗他表現大幅提升，全場14投9中，命中率達64.3%，當中包括兩記三分球，攻下全隊最高27分兼拿下12個籃板，但在隊友手感冰冷下，馬刺終以80：85不敵有應屆選秀探花史谷軒達臣因傷缺陣的拓荒者。

雖然表現明顯改善，但雲班耶馬賽後直言仍有很多不足，「這仗確實較初戰表現好了，但遠遠不足夠，我仍有很多地方需要學習」。而他亦透露自己未確定接下來的夏聯會否繼續上陣，「這由主帥普波域治決定，我將會聆聽他的建議。此外，我過去一個月出席了不少比賽以外的活動，可能只有一半時間與籃球相關。雖然我明白現在是特別的時刻，但我希望接下來數月可閉關特訓，好好備戰自己首個NBA球季，棄戰世界盃亦正因如此，這將影響我的球員生涯」。

雷霆擁未來7年35選秀籤

另外，奧克拉荷馬雷霆落實將控衛米斯交易至阿特蘭大鷹隊，換得基爾、泰泰華盛頓、加路巴及次輪選秀權。目前雷霆手持35個未來7年的選秀權，包括15張首輪籤。

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