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體育
2023年7月11日星期二
卡尼擬會面新帥談前途 熱刺拒拜仁6.8億新報價
Out Out轉轉
端納兩救極刑 美國險勝加拿大闖4強
梁志榮接掌北區 返成長地「不陌生」
雲班耶馬夏聯次戰獻雙雙 盼閉關特訓
韋斯塔本銀石揚威 今年累積贏8站 總成績拉開99分
體壇快訊：比拉絲隔兩年返美國隊訓練
電視精選
施維雅達破宿命誓正名 拒當造后者 長踞世一獨未稱霸草地賽 溫網首闖8強「努力得回報」
波蘭人身分撐烏克蘭抗俄侵略 嘆俄白球手無辜
絲慧杜蓮娜「烏白戰」反勝艾莎蘭卡 賽後拒握手
Out Out轉轉
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【明報專訊】（請看附圖）
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