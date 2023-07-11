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體育

卡尼擬會面新帥談前途 熱刺拒拜仁6.8億新報價

【明報專訊】德甲班霸拜仁慕尼黑昨以8000萬歐元（約6.8億港元）轉會費求購英格蘭隊前鋒哈利卡尼，惟仍未能打動熱刺，而這名明夏便約滿的「三獅」隊長據報仍未決定去留，將在結束假期後，與新帥普斯迪高路會面談前途。

拜仁慕尼黑曾向熱刺報價7000萬歐元（約5.9億港元）求購卡尼遭拒後，昨將報價提升至8000萬歐元，但仍未能打動熱刺。這名即將於本月尾三十而立的英籍前鋒據報仍未決定去留，將在下周結束假期後，與新帥普斯迪高路會面談前途。

普斯迪高路拒保證卡尼留效

洛里斯欲離熱刺 獲4球會斟介

據報熱刺亦向卡尼開出30萬鎊（約290萬港元）周薪，盼能吸引這名陣中首席射手留隊。但普斯迪高路昨在上任記者會拒為卡尼留隊作任何保證，「哈利是世上最好球員之一，我也希望他留在這裏，因為我想讓熱刺成功。但我也不知道卡尼的想法，也不能保證他會留隊」。

卡尼與熱刺的合約將於明夏到期，一度傳出曼聯有意收購，但熱刺「企硬」要求1億鎊（約9.9億港元）轉會費，令預算有限的「紅魔」卻步。而前熱刺主帥普捷天奴在接手車路士後亦指希望將舊將帶回麾下，惟目前未有進一步消息。若然熱刺未能在今夏與卡尼續約或將他賣出，恐怕最後會人財兩失。

至於卡尼隊友、36歲門將洛里斯則據報獲4支球會斟介，當中包括法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）、意甲勁旅國際米蘭，以及兩支沙特阿拉伯球會，當中由於「藍黑軍團」門將奧拿拿接近轉投曼聯，國米視這名法國前國腳為替代方案之一，而據報其本人亦希望能在今夏離開熱刺。

米連高域沙域高薪投希拉爾

另外，據報拉素中場米連高域沙域將以4000萬歐元（約3.4億港元）轉投沙特球會希拉爾。這名28歲的塞爾維亞隊中場於2015年轉投拉素後，共為球隊上陣341場，攻入69球及交出59次助攻，加盟希拉爾後據報年薪將達2000萬歐元（約1.7億港元）。

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