麥巴比斥PSG分裂 稱留效無幫助 受訪言論傳惹6隊友不滿

【明報專訊】基利安麥巴比據報因與巴黎聖日耳門（PSG）就合約問題鬧僵，日前在受訪時稱這支應屆法甲冠軍是一支「分裂的球隊」，而這番言論隨即引起6名隊友不滿。另外，PSG昨宣布從德甲拜仁慕尼黑引入麥巴比的法國籍同胞後衛盧卡斯靴南迪斯。
麥巴比在接受法國《隊報》訪問時指出，PSG是一支「分裂的球隊」，繼續留效不會為他帶來任何幫助。他及後沒有詳細闡述背後含意，外界則揣測與他近期和球會就洽談合約出現問題有關。他那上述的言論據報已導致6名隊友不滿，當中包括兩名今夏來投的新兵。同時麥巴比亦批評球會及其轉會策略，傳言已觸怒PSG的班主和球迷。
24歲的麥巴比於2017年被摩納哥借至PSG，翌年正式加盟，至今已效力6個球季。他曾在去年約滿後接近加盟皇家馬德里，最終驚動法國總統馬克龍出面挽留，並簽下「2+1」合約留效PSG，惟他上月已透露不會在明夏行使續約1年至2025年的條款，意味將於明夏回復自由身。PSG會長艾基拉菲日前亦向麥巴比發出最後通牒，促請對方在未來兩周內盡快作出決定，更稱沒有任何人能夠凌駕球隊，只要麥巴比不續約便會被賣走。
PSG單日連簽靴南迪斯李康仁
另外，PSG昨宣布以4500萬歐元（約3.8億港元）轉會費從拜仁慕尼黑收購盧卡斯靴南迪斯，成今夏第5簽。這名27歲的法國隊後衛於2007年加入馬德里體育會青年軍，在2014年提升至一隊，效力至2019年，並在當年轉投拜仁，共替這支德甲班霸在各項賽事上陣107場，攻入兩球並交出8次助攻。PSG亦宣布從西甲馬略卡簽入綽號「韓國美斯」的中場李康仁，據報轉會費2200萬歐元（約1.8億港元），與靴南迪斯皆簽約至2028年。
至於上季被外借至加拉塔沙雷的阿根廷籍中鋒莫路伊卡迪，則會以1000萬歐元（約8.5億港元）轉投這支土超球會。30歲的伊卡迪於2019年從意甲國際米蘭加盟PSG，惟加盟後除首季外未曾交出雙位數入球，加上傷患困擾，令PSG最終選擇放人。