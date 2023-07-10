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體育
2023年7月10日星期一
英格蘭U21歐國盃稱王 藉幸運球挫西班牙 相隔39年再奪冠
普捷天奴：將助史達寧3將融入車路士
Out Out轉轉
艾卡拉斯溫網16強撼貝列天尼 彭古拉禾祖素娃率先晉女單8強
NBA首設季中盃賽 納常規賽戰績
亞奧理事會准俄白500人戰亞運 不計算獎牌
體壇快訊：孫銘謙簽新約留東方
電視精選
麥巴比斥PSG分裂 稱留效無幫助 受訪言論傳惹6隊友不滿
張瑋桓W40賽女單飲恨 無緣主場膺雙冠
陳延澤全港羽賽晉4強 李晉熙雙線過關
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【明報專訊】（請看附圖）
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英格蘭U21歐國盃稱王 藉幸運球挫西班牙 相隔39年再奪冠
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