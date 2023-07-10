體壇快訊：孫銘謙簽新約留東方

【明報專訊】港超球會東方昨宣布與華人射手孫銘謙簽下新合約。23歲的「孫銘」去季在本地各賽事攻入14球，打破自港超成立後華人球員單季入球紀錄，並在的香港足球明星選舉中包攬最佳青年球員及最佳十一前鋒的獎項。他透露新球季將更改球衣號碼，「提醒自己不能再以年輕球員自居，新號碼亦代表需為球隊肩負起更多重任」。
香港金牛NBL首敗
香港金牛昨晚儘管有美籍外援甘普取得全場最高的36分，但在另外兩名外援迪加拿和蘇萊蒙缺陣下，在全國男子籃球聯賽（NBL）作客以93：107不敵陝西信達，錄得本季首敗，目前戰績2勝1負。金牛周三晚將回歸灣仔修頓主場，迎戰安徽文一。
卡雲迪殊環法賽季報銷
艾斯坦拿隊的英籍單車手卡雲迪殊前晚在環法單車賽第8站「炒車」導致鎖骨骨折，鐵定未能完成今屆賽事。這名38歲老將5月曾表示計劃完成本賽季後退役，意味生涯最後一次環法將以遺憾作結。不過，艾斯坦拿隊昨已向其提出續約，讓他再戰一季。而第8站由丹麥車手柏達臣勝出；他的同鄉維基加特則續穿起代表總成績領先的黃衣。
墨西哥金盃闖4強
8屆美洲金盃賽盟主墨西哥隊，昨在8強賽藉中場奧比連賓尼達52分鐘射入12碼，以及前鋒艾歷山齊士於87分鐘埋齋，以2：0淘汰哥斯達黎加隊，將與今晨危地馬拉對牙買加隊的勝方爭入決賽。同日巴拿馬隊憑鋒將伊斯馬爾戴亞斯下半場10分鐘內大演帽子戲法，助球隊4：0大勝卡塔爾隊，將對狹路相逢的兩支東道主美國或加拿大隊。
88歲名宿梳亞雷斯逝世
西班牙隊名宿梳亞雷斯昨與世長辭，享年88歲。這名1960年金球獎得主球員時代司職進攻中場，曾在1964年帶領「鬥牛軍」在主場首奪歐洲國家盃。他曾效力的著名球會有巴塞隆拿和國際米蘭，是國米奪得兩屆歐洲冠軍球會盃（歐聯前身）和3屆意甲冠軍的功臣，掛靴後曾執教國米和西班牙隊。