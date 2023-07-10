體壇快訊：孫銘謙簽新約留東方

香港金牛NBL首敗

香港金牛昨晚儘管有美籍外援甘普取得全場最高的36分，但在另外兩名外援迪加拿和蘇萊蒙缺陣下，在全國男子籃球聯賽（NBL）作客以93：107不敵陝西信達，錄得本季首敗，目前戰績2勝1負。金牛周三晚將回歸灣仔修頓主場，迎戰安徽文一。

卡雲迪殊環法賽季報銷

艾斯坦拿隊的英籍單車手卡雲迪殊前晚在環法單車賽第8站「炒車」導致鎖骨骨折，鐵定未能完成今屆賽事。這名38歲老將5月曾表示計劃完成本賽季後退役，意味生涯最後一次環法將以遺憾作結。不過，艾斯坦拿隊昨已向其提出續約，讓他再戰一季。而第8站由丹麥車手柏達臣勝出；他的同鄉維基加特則續穿起代表總成績領先的黃衣。

墨西哥金盃闖4強

8屆美洲金盃賽盟主墨西哥隊，昨在8強賽藉中場奧比連賓尼達52分鐘射入12碼，以及前鋒艾歷山齊士於87分鐘埋齋，以2：0淘汰哥斯達黎加隊，將與今晨危地馬拉對牙買加隊的勝方爭入決賽。同日巴拿馬隊憑鋒將伊斯馬爾戴亞斯下半場10分鐘內大演帽子戲法，助球隊4：0大勝卡塔爾隊，將對狹路相逢的兩支東道主美國或加拿大隊。

88歲名宿梳亞雷斯逝世

西班牙隊名宿梳亞雷斯昨與世長辭，享年88歲。這名1960年金球獎得主球員時代司職進攻中場，曾在1964年帶領「鬥牛軍」在主場首奪歐洲國家盃。他曾效力的著名球會有巴塞隆拿和國際米蘭，是國米奪得兩屆歐洲冠軍球會盃（歐聯前身）和3屆意甲冠軍的功臣，掛靴後曾執教國米和西班牙隊。