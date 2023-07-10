NBA首設季中盃賽 納常規賽戰績

倘晉決賽 常規賽多打一仗

總裁施華：概念流傳約15年

季中錦標賽的67場賽事，都會計算在常規賽之內，唯獨打入決賽的兩支球隊，常規賽總共會打83場，較其他球隊多一仗。NBA總裁阿當施華說：「這個概念在聯盟流傳了大約15年，新傳統建立需時，但整個體壇都在創新，現在就是NBA舉辦季中錦標賽的好時機。」

季中錦標賽還會選出最有價值球員和最佳陣容等獎項，而冠軍隊的球員和教練每人可以獲得50萬美元（約392萬港元）獎金，亞軍每人20萬美元（約157萬港元）；4強止步的每人獲10萬美元（約78萬港元），打入8強則每人獲得5萬美元（約39萬港元）。

普波域治續留馬刺

逾6億合約締新猷

另外，聖安東尼奧馬刺宣布跟主帥普波域治續約，5年合約總價將超過8000萬美元（約6.3億港元），創下聯盟歷史上最高薪教練合約紀錄。普帥從1996年接掌馬刺，27季常規賽累積1366勝761敗，勝場數高居史上第一。