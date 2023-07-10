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體育

艾卡拉斯溫網16強撼貝列天尼 彭古拉禾祖素娃率先晉女單8強

【明報專訊】溫布頓網球錦標男單首號種子西班牙籍的卡路士艾卡拉斯，昨在第3圈雖失掉今屆比賽首盤，但終仍以盤數3：1淘汰智利籍的尼高拉斯謝利，賽後聲言已從這場勝仗獲得更大信心，迎接16強碰2021年亞軍意大利籍的貝列天尼的硬仗。此外，昨率先殺入女單8強的4號種子美籍的彭古拉，她以盤數2：0輕取烏克蘭籍的特舒倫高，以及在捷克「內訌」戰中，以2：1反勝32號種子寶絲高娃的非種子球手禾祖素娃。

貝列天尼直落挫薩維利夫

雷芭堅娜查比雅女單過關

艾卡拉斯在中央球場以6：3、6：7（6：8）、6：3：7：5挫謝利後說：「對手表現優秀，令我遇上困難，但老實說，這次勝利反令我增添不少信心。每次在這球場獲勝及它一貫的氣氛，都可以會令我受惠。」他將與貝列天尼爭入8強，後者去年飽受傷患困擾，現時世界排名已跌至第37，但他昨仍直落三盤淘汰19號種子德籍的阿歷山大薩維利夫。晉身16強的尚有3號種子俄羅斯籍的丹尼麥維迪夫、5號種子希臘籍的特薛斯柏斯及6號種子丹麥籍的魯尼。

女單第3圈方面，衛冕的3號種子哈薩克籍好手雷芭堅娜以兩盤6：1大勝英籍的寶達，上屆亞軍突尼斯籍的查比雅則先失一盤下，以2：1反勝加拿大籍的安祖絲古。此外，次號種子白俄羅斯籍的莎芭倫卡和9號種子捷克籍的姬維杜娃均闖入16強。

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