艾卡拉斯溫網16強撼貝列天尼 彭古拉禾祖素娃率先晉女單8強

貝列天尼直落挫薩維利夫

雷芭堅娜查比雅女單過關

艾卡拉斯在中央球場以6：3、6：7（6：8）、6：3：7：5挫謝利後說：「對手表現優秀，令我遇上困難，但老實說，這次勝利反令我增添不少信心。每次在這球場獲勝及它一貫的氣氛，都可以會令我受惠。」他將與貝列天尼爭入8強，後者去年飽受傷患困擾，現時世界排名已跌至第37，但他昨仍直落三盤淘汰19號種子德籍的阿歷山大薩維利夫。晉身16強的尚有3號種子俄羅斯籍的丹尼麥維迪夫、5號種子希臘籍的特薛斯柏斯及6號種子丹麥籍的魯尼。

女單第3圈方面，衛冕的3號種子哈薩克籍好手雷芭堅娜以兩盤6：1大勝英籍的寶達，上屆亞軍突尼斯籍的查比雅則先失一盤下，以2：1反勝加拿大籍的安祖絲古。此外，次號種子白俄羅斯籍的莎芭倫卡和9號種子捷克籍的姬維杜娃均闖入16強。