英格蘭U21歐國盃稱王 藉幸運球挫西班牙 相隔39年再奪冠

英格蘭隊及西班牙隊昨仗上半場戰情平淡，至完上半場前英軍禁區頂右方獲得罰球，高爾彭馬主射「省」中人牆中的中場拍檔居迪斯鍾斯，令皮球改變方向入網。西班牙前鋒艾比雷斯下半場初段曾頭槌建功，卻在VAR介入後指他越位在先「食詐糊」。西班牙其後續控制戰局，但至補時階才有艾比雷斯博得12碼，但這名布拉加球員的操刀被占士查科特擋出，隊友艾馬奧路斯隨即補射又再被查科特救出，終令「鬥牛軍」以0：1敗陣，並無緣破紀錄第6次奪標。兩軍此役火藥味濃，既有兩軍職球員發生衝突後，同被換出的英軍球員基比斯韋特及西班牙隊的安東尼奧白蘭高齊領紅，兩隊並各有一名助教被逐，其中一個接「逐客令」是曾為英軍上陣107次，但從沒領紅的42歲名宿艾殊利高爾。

末段勇救12碼 英揆致謝幼獅門將

今次是英軍第3次揚威U21歐國盃，但上次已需追溯至1984年。哈利卡尼在Twitter表示「一場無與倫比的勝利！讓國家感到自豪」；連尼加也留言「精彩。恭喜」，英國首相辛偉誠更指出：「球隊做到了！在整個比賽中不失球——向占士查科特鞠躬致意。」20歲的查科特則說：「我賽前已向所有人說可救出12碼。6戰保持清白對我們是意義深長。」這名身高達1.97米的曼城青訓產品盛傳以1900萬鎊（約1.9億港元）的價錢，轉投下季升回英超的般尼。至於英軍主帥卡斯利則歸功於查科特在過去一個月，每天都練習10分鐘撲救12碼。

3將並列神射手 哥頓膺最佳球員

此外，查科特的曼城隊友西班牙的沙治奧高美斯，與艾比雷斯及烏克蘭隊中場蘇達哥域以3球榮膺神射手，而已由愛華頓轉會紐卡素的攻擊手安東尼哥頓則被選為賽事最佳球員，亦是繼1984年一屆比賽的希利後，再獲此殊榮的英軍球員，但其在8強賽中受傷的隊友積及藍斯證實蹠骨骨折須長唞，勢無緣阿士東維拉的季前集訓和英超開季比賽。

此外，西班牙、烏克蘭和以色列隊已憑躋身這屆比賽4強獲巴黎奧運入場劵，但英軍不能，事關巴奧須以國家名義出賽為合。