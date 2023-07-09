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體育

乒羽壁網展全能 前港青四拍覓新生 轉跑道再披港隊戰袍 月底連戰兩世界賽

【明報專訊】在香港成為職業運動員的路難行，不少港將畢業投身社會後，便從運動員變成「運動完」，自此淡出國際舞台。不過，對於曾為香港羽毛球隊青年軍的陳子欣（Joyce），以及曾為香港U21排球隊代表的吳皓程（Kevin）而言，四拍（Racketlon）這項綜合乒乓球、羽毛球、壁球及網球四類球拍運動的項目，卻令他們運動生涯出現「第二人生」。國際四拍協會（FIR）將於本月20日舉行雙打世界賽，並於下月2日展開單打及隊際世界賽，二人均期盼打出好表現，續為港隊發光發熱。

港隊去年8月在奧地利舉行的世界四拍錦標賽中，由香港四拍總會主席鄭偉杰帶領，聯同陳子聰、李希南、謝永輝、張頌昊及陳子欣5名球手出戰隊際團體賽挑戰杯，終在決賽以130：131僅負美國，收穫銀牌。陣中唯一女將陳子欣透露，小學曾參加乒乓球青苗，隨後轉打羽毛球加入重點青年軍，隨後升讀香港中文大學亦有入選校隊。她坦言直至去年才開始認識四拍這運動，「中大羽球領隊見香港四拍總會有冬季雙打聯賽，當時叫我一起參加，那時只抱試玩心態參賽，也不知壁球和網球怎打，且我未完季就到英國修讀碩士」。

陳子欣無悔自費參賽 「夢想非用錢衡量」

不過，陳子欣笑言去年3月在英國讀書時，看到鄭偉杰在四拍WhatsApp群組分享世界賽資訊後，她便以千字文自薦參賽，「我的態度是一試無妨，若成功或會取得意想不到的結果」。當時港隊多名女將因隔離政策未能隨隊參賽，結果陳子欣成功入隊，她透露世界賽前參加數項英國本土聯賽寓賽於操，「我記得首次比賽前緊張到失眠，比賽當日也因休息不足而不斷嘔吐，要靠能量飲品提神，但手還是一直震」，最終她在奧克姆公開賽取女單B組亞軍。

滿足的是，四拍令25歲的陳子欣在運動生涯找到奮鬥目標，「我沒想過自己能代表香港，我們外出更有競爭力，令我的人生好像突然有清晰目標」。她為了追夢，幾乎把工資和假期也用作自費參賽上，就連其父母也曾問她是否值得，「這是我的夢想，不能用錢衡量。不論贏輸，我都珍惜人生有過這段經歷」。

吳皓程傷癒返賽場 冀越級挑戰列強

對於35歲的吳皓程而言，四拍也是令他對運動重拾熱誠的契機。在中學主項為排球及羽毛球的他，畢業後逐漸放下運動員身分，但他2018年在朋友介紹下參加香港四拍賽，隨後迷上這運動，「好玩的是學其他球類，可感受到自己還有進步空間，而羽毛球也可續用在四拍上」。

今年能打世界賽，對吳皓程也別具意義，他去年因左腳前十字韌帶斷裂而無緣世界賽，今年能重返球場，對自己也是個肯定，「沒想過還有機會代表港隊，以前會想四拍單打爭入世界排名前20，但傷後重新再來，對排名沒太大執着，希望贏到高排名選手，證明跌低後可再次起身」。

文：許嘉明、圖：朱安妮

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