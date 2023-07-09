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體育

理文兩歐洲新援亮相 同視來港新挑戰

【明報專訊】銳意港超爭冠的理文，兩名歐洲新援昨亮相，分別為愛沙尼亞國腳中鋒安尼亞（Henri Anier）及在荷甲征戰多年的中場保利臣（Mitchel Paulissen），將披9號及7號球衣，他們均視首來港落班為新挑戰。

理文兩名新外援聯同新加盟的港足中場胡晉銘，昨早在將軍澳足球訓練中心見傳媒，後參與操練輕舒腳頭。32歲的安尼亞為愛沙尼亞隊上陣87場入21球，上月兩場歐國盃外圍賽都有落場。他曾效泰國蒙通聯等多隊，理文是他第16間球會，Henri視為離開舒適圈，到不同地方挑戰自己，提及認識同來自東歐的傑志前射手丹恩奴域及知其成就，但強調每人步伐不同，會做好本分。

30歲荷蘭籍中場保利臣（又譯米素爾保利臣）在荷甲累計上陣131場，上季效力最終降班的甘堡爾。一直在荷蘭的Mitchel首外闖，父親也隨行到港一周，稱三十而立盼有新改變，因香港大部分人會說英語而選擇來港。

理文下月香港大球場戰亞冠外

理文主教練曾昭達冀兩大新援經驗助球隊，「重要賽事時是需要有常出席大賽的球員壓場」。他形容保利臣踢法像荷蘭國腳韋拿杜姆，「在場上覆蓋範圍大，非只是傳球手」。理文本月17日到韓國集訓3周，曾昭達確認下月16日對印尼峇里聯的亞冠外圍賽，將於香港大球場舉行。

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