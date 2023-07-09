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體育
2023年7月9日星期日
雲班耶馬演馬刺地標 夏聯處子戰命中率欠佳 認體能不足
張瑋桓主場雙冠叫糊 伙王康怡雙打封后 單打闖決賽鬥國手
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綜合四項計總分 齊嘆「壁球最難打」
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【明報專訊】（請看附圖）
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