結束12年紅魔生涯

「是正確時機接受新挑戰」

今夏與曼聯約滿的迪基亞，近期盛傳未能與會方就續約達共識，最終這名西班牙門神昨在社交網宣布離隊，結束12年紅魔生涯，稱「現是正確時機接受新挑戰，在新環境再次推動自己」。據報紅魔就羅致國際米蘭的奧拿拿已接近成事，下季勢由這名27歲喀麥隆籍門將取代迪基亞的正選席位。

另外，據報52歲的雲達沙在克羅地亞一個小島度假時突然腦出血，隨即由直升機送往當地醫院。他曾效力的阿積士及曼聯隨即發文，分別祝願早日康復及傳遞愛與力量給這名宿。

雲達沙球員時代曾為阿積士、祖雲達斯、富咸及曼聯效力，在阿積士及曼聯時期共贏過8次聯賽及2次歐聯冠軍，於2011年退役，翌年底重返阿積士任管理層，2016年升任CEO，今年6月1日離任，當時他在聲明提及，覺得自己現需要與足球保持距離，休息一下做其他事情。此外，雲達沙妻子於14年前亦因同一病患倒下，幸最終病癒，雲達沙近年成立基金會助腦病患者治療及復康。