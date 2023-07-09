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體育

雲班耶馬演馬刺地標 夏聯處子戰命中率欠佳 認體能不足

【明報專訊】應屆NBA選秀狀元雲班耶馬昨首為聖安東尼奧馬刺處子登場，於賭城拉斯維加斯舉行的夏季聯賽貢獻9分、8個籃板及5次封阻，助球隊擊敗夏洛特黃蜂。惟該名法國超新星是役命中率僅得15.4%，賽後承認體能及戰術學習仍有明顯不足，盼在10月正式開季前盡快改善。

萬眾期待的雲班耶馬昨在NBA夏季聯賽為馬刺演「地標戰」，正選上陣27分半鐘貢獻9分、8個籃板及5次封阻，助球隊以76：68擊敗有榜眼班頓米拿取「雙雙」16分及11個籃板的黃蜂。不過，這名19歲中鋒是役手感平平，全場13投2中，命中率僅15.4%，他賽後表示：「這仗對我而言是非常特別的時刻，很高興球隊能取勝，但我找不到手感，且在場上有點不知所措，尤其戰術學習有待加強。」他亦不諱言自己體能暫未跟上NBA節奏，「這仗大量跑動令我有點筋疲力盡，NBA球季須應付至少82場常規賽，我的體能顯然須在10月開季前提升」。

渣巴現場觀戰 囑後輩保持耐心

是役NBA名宿「天勾手」渣巴特意到場觀戰，這名一代中鋒賽後直言看好雲班耶馬的前景，「他很有天賦，但要保持耐心，並在比賽及訓練的過程中學習。他不會一下子就全部掌握，他有很大潛力，未來發展值得期待」。

警證馬刺保鑣推Britney不涉刑事

此外，美國樂壇天后Britney Spears日前在當地一家餐廳外欲邀雲班耶馬合照時，遭對方保鑣反手打臉，事後Britney報警並希望獲得道歉。不過，當地警方經調查後證實，涉事馬刺保安主管史密夫（Damian Smith）當時的動作屬保安人員正常做法，未有任何刑事成分，決定結束案件。

美媒TMZ昨亦取得最新事發經過片段，顯示Britney並非如其在社交網講述般拍拍對方肩膊，而是突然衝前觸碰雲班耶馬背部後，隨即被史密夫推開，其間她臉部被史密夫手部碰到墨鏡跌下，但未有跌倒。報道一出，有網民批評Britney涉嫌歪曲事實，認為身為公眾人物的她應清楚自己行為的不當性。

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