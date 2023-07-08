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體育

古拿亮相皇馬 稱聽取奧斯爾建議來投

【明報專訊】皇家馬德里前日落實從費倫巴治簽入艾達古拿，這名年僅18歲土耳其隊新星昨手持將身披的24號球衣亮相。他透露曾聽取前輩奧斯爾建議，獲對方告訴他這支西甲班霸是世上最偉大球會。

盼從莫迪歷偷師成球會傳奇

據報皇馬擊敗宿敵巴塞隆拿簽入艾達古拿，轉會費為2000萬歐元（約1.7億港元），再加1000萬歐元浮動獎金條款，簽約6年至2029年，成為繼祖迪比寧咸及祖斯奴等人後，今夏第4名新兵。這名已為土耳其隊上陣4次的18歲新星，司職進攻中場或右翼，左腳細膩及擅組織攻勢，被土耳其球壇稱為「土耳其美斯」或「新奧斯爾」。

艾達古拿昨亮相班拿貝球場，也稱偶像為施丹、古迪及奧斯爾等皇馬前中場，期望向莫迪歷學習，豪言希望將來也能成為「銀河艦隊」傳奇，表明會力爭位置和不想被外借，又透露今夏收到不少歐洲列強招手，但稱當收到這間世上最偉大球會羅致，「其他報價都立即失去價值」。

艾達古拿出身費倫巴治青訓，僅踢兩季職業已火速上位，今季上陣35場入6球及貢獻7次助攻。他前季在費倫巴治與奧斯爾共事，曾被這名同為土耳其裔的前皇馬中場，大讚為比他更出色的10號球員。

基沙文重披馬體會7號

另外，馬德里體育會昨落實基沙文將於新季重披7號球衣，意味上任7號、上季中借至車路士的祖奧菲歷斯，很大機會離隊他投。

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