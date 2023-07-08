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體育
2023年7月8日星期六
流浪赴泰備戰亞冠外 新季班費維持700萬 保留主力爭港超前四
理文簽港腳胡晉銘 洛迪古斯外借回巢東方
艾卡拉斯溫網晉第3圈 魯迪大熱倒灶負外卡球手布亞迪
張瑋桓王康怡W40賽主場爭冠
伍家朗李卓耀同告負 加國賽次圈止步
美國遣年輕陣容戰男籃世盃
體壇快訊：黃杜配斯國賽4強負世一
電視精選
曼聯斥逾4億獵奧拿拿 未符國米心水價 羅曼奴料雙方讓步達共識
英格蘭U21歐國盃決戰西班牙
古拿亮相皇馬 稱聽取奧斯爾建議來投
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【明報專訊】（請看附圖）
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流浪赴泰備戰亞冠外 新季班費維持700萬 保留主力爭港超前四
理文簽港腳胡晉銘 洛迪古斯外借回巢東方
艾卡拉斯溫網晉第3圈 魯迪大熱倒灶負外卡球手布亞迪
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