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體育

艾卡拉斯溫網晉第3圈 魯迪大熱倒灶負外卡球手布亞迪

【明報專訊】首號種子西班牙籍的卡路士艾卡拉斯，昨在溫布頓網球錦標賽男單次圈以盤數3：0淘汰法國籍的阿歷山特梅拿，但4號種子挪威籍的卡斯柏魯迪，以盤數2：3不敵獲外卡參賽的英籍選手布亞迪。女單次號種子白俄羅斯籍的莎芭倫卡以2：6、7：5、6：2反勝法籍的格拉捷娃。

麥維迪夫跨日作賽闖第3圈

莎芭倫卡雷芭堅娜攜手晉級

魯迪是近兩屆法網亞軍，並是去年美網決賽分子，但溫網最佳成績僅是次圈，今屆亦不例外，被世界排名第142的布亞迪，以6：4、3：6、4：6、6：3、6：0挫敗。29歲的布亞迪說：「我在賽前的晚上臨睡前，想過今次勝出後會說什麼，現在我卻不知道可說什麼。我賽前向母親說在溫網已賺8萬鎊，她為此心花怒放。」同日爆冷出局的尚有9號種子美籍的費利斯，他領前兩盤後連輸3盤，以2：3反負瑞典籍的耶馬。

溫網今屆勒令禁止球員在英國時間晚上11時後比賽，導致丹尼麥維迪夫對法籍選手曼拿連奴須跨日作賽，結果麥維迪夫以盤數3：0勝出。魯尼則以同一比數淘汰西班牙籍的巴爾拿，與7號種子羅比夫一起過關，但中國隊的張之臻苦戰5盤後不敵荷蘭籍的雲迪辛舒普，第2次征戰溫網再度首圈止步。女單次圈方面，衛冕的哈薩克籍好手雷芭堅娜直落以6：2、7：6（7：2）擊敗法籍的歌妮，與4號種子美籍的彭古拉、9號種子捷克籍的姬維杜娃等攜手闖入第3圈。

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