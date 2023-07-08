流浪赴泰備戰亞冠外 新季班費維持700萬 保留主力爭港超前四

流浪上季奪港超第3名及香港足總盃亞軍，首獲亞冠外圍賽席位。流浪昨在會所舉行新季發布會，宣布東瀛遊成球衣胸口贊助商，即場簽約並展示印有新贊助的白色作客及紅色第二作客新球衣。李輝立稱新季班費維持約700萬元，在港超續爭前四，「上季無諗過拎到第3，今季壓力都幾大，各隊實力都加強，想入前四都唔易，希望靠球員團結再踢出成績」。

流浪新季陣容變動不大，暫只從港甲球隊公民簽入日籍中場岡本玲仁，神田夢實、伊巴謙及金旻奎等外援悉數留隊，只有林學曦、余在言及祖連奴離隊，李輝立認為影響不大，「失去多名華人球員影響唔算好大，他們上季都是後備居多。一眾外援上季踢到成績，要捨棄他們唔公平，陣容改變大未必一定好」。Philip透露一名黑山籍前鋒將在泰國會合球隊參與集訓，視乎表現決定會否簽約。

此外，流浪將由中華台北隊前帥王家中出任總教練，持有亞洲足協專業教練牌照的他將領軍8月15日亞冠外圍賽，主場迎戰越南球隊海防FC。他稱原打算只帶領亞冠外，後跟管理層商討決定留效一季，提及球隊需加強板凳深度，又透露已看海防FC多仗，指對手技術比流浪球員強，麾下需多利用自身優勢。流浪今午赴泰國曼谷集訓9日，本月16日返港，3場友賽除落實下周五及六分別對泰國T1球隊春武里及巴吞聯，暫定下周一對柬埔寨冠軍金邊皇冠。

東瀛遊成球衣胸口贊助

盧均宜稱考慮完季掛靴

流浪兩大「長老」林嘉緯及盧均宜繼傑志時期後將再戰亞冠外圍賽，嘉緯有多次對戰越南球隊經驗，認為若球隊能做好防守反擊部署，是有機會爭勝。38歲的盧均宜則承認，今季有機會是職業生涯最後一季，「始終要兼顧教波是有點吃力，但都會完成球季後再考慮」。

流浪會長莫耀強透露獲東瀛遊約6位數字贊助，盼藉此引起各大機構支持香港足球。東瀛遊為首次贊助香港足球，執行董事禤國全將任流浪名譽會長，他稱跟莫耀強屬多年老友，上季尾也有入場看流浪賽事，認為體育與旅遊是「同一條船」發展，今次「拍心口」支持是雙贏，「以港人熟悉的本地品牌支持香港球會，推動體育事業也有助公司日後銷售體育產品」。