明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

金牛反勝河南 NBL開季兩連勝

【明報專訊】香港金牛昨晚在修頓室內場續戰全國男子籃球聯賽（NBL），憑美籍外援甘普射入全隊最高27分，加上新援蘇萊蒙及孫偉博各得20分，終以106：95反勝河南賒店老酒，取得開季兩連勝。球隊將於後日作客陝西信達，下周三再返主場迎戰安徽文一。

金牛周日在NBL揭幕戰在滿場觀眾及台灣啦啦隊「樂天女孩」打氣下，以102：91擊敗衛冕之師廣西威壯，取得新季開門紅。雖然昨仗沒有「樂天女孩」助興，在能夠容納2000人的修頓室內場仍有逾七成入座率。金牛甫開賽有洋將甘普外投內切，單節獨得12分，助主隊首節領先34：23。客軍外援中鋒埃利斯次節強攻內線，博得金牛多次犯規，一度助河南反超，但金牛隨後使出前場迫搶，甘普和梁兆華接連快攻，加上孫巍壓哨跳投中鵠，助金牛稍稍領先52：50完半場。

甘普取最高27分 新兵蘇萊蒙盼為港爭佳績

兩隊在下半場鬥得激烈，河南憑外線搶分，第三節曾反超76：73。不過，金牛決勝節在球迷賣力打氣下，大灑「三分雨」反撲，孫偉博射入4球三分，加蘇萊蒙和楊睿騏亦有進帳，終以106：95力克河南，取得開季兩連勝。前日首次隨金牛練習的蘇萊蒙在上半場只得4分，他直言現時仍有時差和感覺疲累，加上聯盟身體對抗程度激烈，但入局後表現回勇，「我在上半場打不出應有水準，但仍要意志堅定，加上在隊友和教練鼓勵下漸入佳景」。

蘇萊蒙直言會繼續爭取佳績，盼香港球迷支持球隊，「希望大家透過金牛認識香港，若你們繼續支持球隊，我們會繼續為大家爭取勝利」。

東方聘巴拿莫域掌帥印

另外，香港東方籃球隊昨宣布，聘請波斯尼亞籍教頭巴拿莫域接掌帥印。57歲的巴拿莫域曾於2018至2021年執教甲一勁旅南華，對於第二次來港執教鞭，他形容自己十分滿意過往在港的生活，明白東方是香港一支專業及有實力的職業籃球隊，期望協助「藍軍」繼續進步。

上 / 下一篇新聞