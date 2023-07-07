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體育

體壇快訊：F1中國站明年回歸

【明報專訊】世界一級方程式（F1）今起一連3日上演英國站，而賽會昨公布明年賽程，其中於上海舉辦的中國站相隔5年回歸，日本站則由以往的季尾大幅改前至4月初的櫻花季節上演。至於2月底的揭幕戰將連續4年在巴林站上演，而在12月初舉行的收爐戰續為阿聯酋的阿布扎比站。

黃杜配斯國賽晉混雙8強

WTT斯洛文尼亞球星挑戰賽昨續戰，港乒一哥黃鎮廷及一姐杜凱琹在單打分別以局數1：3和0：3不敵對手，止步32強。但二人及後在混雙合作，以局數3：1輕取法國組合，8強將撼混雙「世一」組合王楚欽／孫穎莎。

雲班耶馬明演馬刺處子戰

在拉斯維加斯上演的NBA夏季聯賽明早展開，新科狀元的19歲法籍新星雲班耶馬，落實於首日為聖安東尼奧馬刺上演處子戰，面對有應屆榜眼班頓米拿助陣的夏洛特黃蜂。至於NBA加州經典夏季聯賽昨續戰，馬刺昨憑前鋒尚賓尼攻入全場最高28分，以109：99挫洛杉磯湖人取兩連捷。

九龍華仁奪冰球校際冠軍

香港校際冰球聯賽中學組前日於康城溜冰場上演最後一日賽事，九龍華仁書院以6：0擊敗保良局羅氏基金中學奪冠。雖今屆僅4隊參賽，但作為傳統冰球勁旅的「九華」，三戰皆以大比數力克對手，以全勝姿態登頂。

軒迪利贏分站奪黃衣

環法單車賽第5站昨於法國南部的波城至拉蘭斯一段162.7公里山路舉行，博拿車隊的澳洲籍好手軒迪利（圖右）以3小時57分07秒率先衝線，總成績壓過是役僅排第15的阿聯酋航空隊的英籍車手耶斯登頂，下仗將披黃色戰衣。

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