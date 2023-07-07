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體育

佐高域締大滿貫350勝里程碑

【明報專訊】塞爾維亞籍的佐高域昨晨在溫布頓網球錦標賽男單次圈，以盤數3：0淘汰澳洲籍的佐敦湯臣，晉級32強，並成為費達拿和「細威」莎蓮娜威廉絲後，歷來第三個取得第350場大滿貫賽勝仗的球手。

爭取第24座大滿貫冠軍的佐高域，昨以6：3、7：6（7：4）、7：5挫世界排名第70的佐敦湯臣，躋身溫網男單第3圈，並自2018年皇后會盃決賽負克羅地亞籍的施歷後，連續30場草地賽獲勝，但這名7屆冠軍昨賽後不忘稱讚對手道：「湯臣在第2盤有點欠運，他是有機會拿下的。他值得獲熱烈掌聲。」此外，8號種子意大利籍的史拿亦以盤數3：0勝阿根廷籍的舒華斯文。

次圈輕取湯臣 看齊費達拿細威紀錄

一姐施維雅達輕鬆過關

男單首圈方面，5號種子希臘籍的特薛斯柏斯與奧地利籍的堤安姆苦戰近4小時終反勝3：2，中國選手吳易昺則以盤數0：3負10號種子美籍的堤亞科，連續3個大滿貫「一輪遊」。其他晉級次圈的種子球手尚有丹麥籍的魯尼及美籍的費利斯等。

女單方面，波蘭籍世界一姐施維雅達及11號種子的俄籍好手卡莎堅娜，分別直落兩盤淘汰西班牙的莎拉拖姆和英國的布拉芝。20歲中國隊選手白卓璇亦直落兩盤挫比利時的邦娜雲杜莉，次圈將挑戰上屆亞軍突尼斯籍的查比雅。此外，中國隊的張帥及王曦雨同告吞敗。

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