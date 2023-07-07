沙加勢離廠 2.1億投利華古遜

轉會新聞著名記者羅曼奴報道，在兩間球會達共識後，格列沙加將與利華古遜簽約5年至2028年，轉會費2500萬歐元，繼2012至16年效力慕遜加柏4季後再戰德甲。這名30歲瑞士隊中場在阿仙奴7季共上陣297場入23球，贏過兩次英格蘭足總盃冠軍。

阿仙奴3.4億簽添巴在望

艾斯派古達落「車」投馬體會

《The Athletic》報道，阿仙奴羅致阿積士後衛祖利安添巴的轉會費為4000萬歐元（約3.4億港元），加500萬歐元浮動條款，這名22歲荷蘭國腳將接受體測，簽約5年至2028年。而兵工廠昨落實與翼鋒雷斯尼爾遜續約至2027年。

另邊廂，車路士33歲隊長艾斯派古達昨落實回流西甲改投馬德里體育會，結束11年「藍戰士」生涯。至於由車路士轉投曼聯的美臣蒙特，據報是領隊坦夏格主動提出給予球會標誌性的7號球衣，從「紅魔」官方影片顯示，坦帥向這名24歲英格蘭隊中場說：「我希望你能成為球隊重要一員」。《天空體育》報道，受官司困擾的前鋒格連活特將不會參與曼聯季前集訓，球會將於新季開鑼前決定其未來。