PSG最後通牒 麥巴比兩周內定去留 會長拒讓「最佳球員免費離隊」 勢今夏掛牌放售

PSG前日落實加迪亞離任主帥後，昨隨即舉行記者會宣布新帥安歷基走馬上任，簽約兩年至2025年，不過記者會焦點卻落在麥巴比的去留問題。多間歐洲傳媒上月報道，該名24歲法國隊球星拒絕激活續約多1年的條款，明夏約滿勢將自由身離隊。

寄望新帥安歷基大踢進攻足球

PSG會長艾基拉菲在席上親自公開回應，承認對相關消息感震驚及失望，但同時強硬表明立場，「我們立場十分明確，如果基利安（麥巴比）想留隊，他必須簽新合約，我們不可能讓世上最佳球員免費離隊。他曾說過不會自由身離開，若他改變主意，這不是我的錯」。他又促請對方盡快決定去留，「麥巴比是個出色男孩，也是紳士。他必須在未來一周到10天內盡快決定，最多只有兩周時間。若他不打算續約，那麼大門是會打開，沒人可凌駕球隊，包括我」。

麥巴比去夏簽下「2+1年」的高薪合約，他上月回應不延續合約的傳聞時，僅稱新季會續留PSG，但未明確表示會否明夏離隊。法媒《RMC Sport》報道，若麥巴比本月底仍留在PSG，將可獲得一筆4000萬歐元（約3.4億港元）的「忠誠獎金」，此事或是艾基拉菲今次發最後通牒起因。PSG為免人財兩失，若決定今夏出售這名頭號球星，已屢次扯上關係的西甲班霸皇家馬德里勢成其新東家大熱門。有西班牙傳媒報道，皇馬今夏有能力開出2億歐元（約17億港元）羅致麥巴比。

阿辛斯奧史堅尼亞自由身投PSG

PSG新帥安歷基透露曾與麥巴比會面，但稱雙方談話內容保密，僅稱會盡最大努力建立最佳陣容，又提及仍未跟曾在巴塞隆拿合作的另一球星尼馬交談。另艾基拉菲盛讚這名於2014／15年助巴塞隆拿成「三冠王」的53歲教頭，是現時最佳教練之一，「我期望他帶領下踢出進攻足球，實現球隊雄心壯志」。安歷基於2019至22年執教西班牙隊，去年底卡塔爾世界盃在16強止步後請辭，之後傳過接掌車路士，終落戶PSG。這支法甲冠軍同日落實兩宗「免簽」交易，包括引入已約滿離皇馬的馬高阿辛斯奧，簽約3年；以及5年合約簽入已約滿離國際米蘭的後衛史堅尼亞。