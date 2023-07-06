香港金牛迎NBL次戰 兩土炮獲主帥讚中堅分子

金牛周日在NBL揭幕戰主場102：91擊退上屆冠軍廣西威壯，主帥劉鐵直言球隊在內地好評如潮，但金牛從5月才開始組軍，盼球員盡快磨合，從比賽中完善戰術體系，爭取季後賽席位，「我當然希望球隊是爭冠行列，一場比賽不能說明甚麼，但證明了香港金牛的拼搏精神，這是我們所追求的」。

對於陣中港將梁兆華和楊睿騏，劉鐵也讚不絕口，又透露兩人是最早入隊的球員，自己最初也擔心港將未能適應中國職業球隊的訓練量，「當時我擔心的他們受不了，但結果令我刮目相看，他們在訓練中表現得最好，這也是我對他們委以重任的原因。兆華和睿騏是球隊非常重要的中堅力量，不是因為他們是香港球員，而是因為他們的努力和拼搏精神」。

另外，金牛新援蘇萊蒙昨亮相修頓，與一班新隊友進行操練。這名身高1.93米的雙能衛征戰歐洲聯賽多年，透露自己上周六抵港，覺得揭幕戰的氣氛極佳，期待自己能助金牛爭勝，「中港球員很勤力，每次訓練和比賽都保持高強度，我很喜歡這樣，這推動我更加進步」。

至於石家莊翔藍昨作客以116：105擊敗合肥狂風，今季從東方轉投石家莊的吳松峻，在其NBL地標戰後備上陣17分鐘，並交出3次偷波3次助攻。