世沙運取消 港將慨嘆 黃永棋無緣再戰國際賽 專注助港羽備戰亞運

【明報專訊】國家奧委聯合會（ANOC）前日決定放棄舉辦下月在印尼峇里島舉行的世界沙灘運動會，使今屆賽事無奈取消。前港羽代表黃永棋跟太太陳祉嘉，早前偕港隊隊友取得世沙運的户外羽毛球參賽資格，昨坦承獲悉賽事取消後感「錯愕及失望」，但現時暫任香港羽毛球隊男單教練的他稱，「幫助（伍）家朗和（李）卓耀才是首要任務」。
第二屆世沙運原定下月5日至12日於峇里島舉行，印尼奧委會以仍未獲政府批出預算決定放棄承辦賽事，ANOC其後以時間不足，難尋其他國家承辦取消今屆賽事。
印尼傳媒：國家體制礙取經費辦賽
印尼傳媒引述印尼奧委會主席Raja Sapta Oktohari的聲明表示，印尼政府雖已批出辦賽經費，但礙於該國官僚機制難以即時得到款項，加上數家贊助商退出，稱堅持辦賽「將非常冒險」。印尼青年及文化部長迪多（Dito Ariotedjo）則對棄辦世沙運感到遺憾，稱總統佐科雖分配4460億印尼盾（約2.31億港元）用作舉辦賽事，但在宣布棄辦前，預算仍有待財政部檢視。
港隊早前已落實參加戶外羽毛球及滑浪風翼項目，去年從室內羽毛球退役的黃永棋坦承，獲悉賽事取消感「錯愕及失望」，他說：「覺得怎會這樣突然，還要是因為當地政府沒批出預算，導致賽事取消，我相信所有運動員都不好受，我和太太也失去一次再代表香港的機會。如果去到世沙運，對我們會是一個里程碑，但當初能代表香港參加亞洲資格賽已是榮幸。」
風帆總會：深感可惜
上月以教練身分重返港隊的黃永棋坦言，會先把世沙運放下，首要任務是「希望幫助伍家朗和李卓耀取得好成績，並且衝擊杭州亞運和巴黎奧運」。至於陳晞文原定跟何智豪和何允輝出戰世沙運新增的滑浪風翼項目，她得知賽事取消後僅稱「失望」；風帆總會也對取消世沙運深感可惜。