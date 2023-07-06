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2023年7月6日星期四
安察洛堤明夏勢掌巴西 森巴兵59年首外籍主帥 富明尼斯教頭暫督師
蒙特簽約曼聯5年 成傳奇7號新主人 拍片告別車路士捱轟
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體壇快訊：張瑋桓港W40賽晉級次圈
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【明報專訊】（請看附圖）
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