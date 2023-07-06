蒙特簽約曼聯5年 成傳奇7號新主人 拍片告別車路士捱轟

據此前報道，蒙特的轉會費為5500萬鎊（約5.45億港元），加浮動條款500萬鎊，觸發條件為能否為曼聯奪標。這名車路士青訓產品在曼聯官網說，離開令他成長的球會非易事，惟視加盟紅魔為職業生涯新挑戰，「每個人都看到球隊在（領隊）坦夏格帶領下取得巨大進步，我與領隊會面討論他的計劃後，對新一季充滿期待」。他稱仍有巨大野心，期待為曼聯贏取重要錦標。

曼聯7號在基斯坦奴朗拿度（C朗）上季中離隊後，懸空半季即由蒙特穿上，亦粉碎由小將阿歷真度加拿祖改穿這傳奇號碼的傳聞。紅魔公布轉會前，蒙特在社交網發布短片告別「藍戰士」，稱知道部分車路士球迷不滿是次轉會，但他認為對其職業生涯是正確決定。不過，蒙特片中髮色為上月時的金色，而非最近的黑色，引起不少車迷網民不賣帳，批評他在數周前已錄好片段。此外，據報曼聯求購國際米蘭門將奧拿拿，首份報價3900萬鎊（約3.86億港元）已遭拒絕。

傳廠兵談妥購賴斯細節

本周內接受體測及簽約

另邊廂，據報阿仙奴羅致迪格蘭賴斯已跟韋斯咸談妥轉會細節，將於未來兩年分3期支付1億鎊（約9.9億港元）轉會費，這名24歲英格蘭隊防中將於本周接受體測及簽約。「兵工廠」亦就簽入阿積士後衛祖利安添巴達成協議。