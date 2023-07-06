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體育

安察洛堤明夏勢掌巴西 森巴兵59年首外籍主帥 富明尼斯教頭暫督師

【明報專訊】巴西足總會長艾拿度洛迪古斯昨披露，皇家馬德里的意大利籍主帥安察洛堤將於明夏接掌巴西國家隊，領軍出戰美洲國家盃，若最終成事，他將會是「森巴兵團」59年來首個外籍教練，而在他上任前，將由巴甲球隊富明尼斯教頭費蘭度迪尼斯兼任主帥，領軍出戰下半年的世界盃南美洲區外圍賽。

艾拿度洛迪古斯昨宣布，巴西隊未來一年將由費蘭度迪尼斯兼任國家隊主帥，帶領出戰9月開始的世界盃南美洲區外圍賽，同時披露明夏將由安察洛堤接手，「迪尼斯的執教風格與安察洛堤很相似，我不會稱他為暫代主教練，他上任後會協助巴西國家隊過渡到安察洛堤手上」。迪尼斯說：「這（巴西隊主帥）對任何人來說都是夢想，為國效力是一種榮幸」。皇馬就此暫未發表任何回應。

森巴兵團在去年底卡塔爾世界盃8強不敵克羅地亞隊後，主帥鐵迪請辭，之後傳出巴西足總考慮聘請外籍教練領軍，人選包括曼城領隊哥迪奧拿及皇馬教頭安察洛堤。64歲的意大利籍名帥安察洛堤於明年6月約滿皇馬，他今年2月雖曾否認已同意接掌巴西隊，強調會履行皇馬合約，巴西足總亦曾發聲明澄清，最終帥位懸空大半年，由巴西U20主帥文尼薩斯兼任。2024年美洲國家盃明年6月20日至7月14日將於美國舉行。

或與雲尼斯奧斯等3將再並肩

安察洛堤於1990年代開始執教生涯時，擔任時任意大利國家隊主帥沙基的副手，之後執教過多間歐洲大球會，包括祖雲達斯、AC米蘭、車路士、巴黎聖日耳門、皇馬及拜仁慕尼黑等，近季在皇馬與3名巴西國腳雲尼斯奧斯祖利亞、洛迪高高斯及艾達米列達奧合作無間，若然成事，將是「肥安」首次出任國家隊主帥，以及森巴兵團歷來第4名非巴西籍主帥，上位已是1965年上任的阿根廷籍教頭菲普紐尼斯。

巴塞簽中堅恩尼高馬天尼斯

奧沙辛拿歐協聯資格遭取消

另邊廂，巴塞隆拿昨落實簽入畢爾包中堅恩尼高馬天尼斯，簽約2年，亦繼根度簡後第2名以自由身來投的新兵。此外，歐洲足協宣布奧沙辛拿因在2012至14年曾捲入假波醜聞，取消這支上季西甲第7名出戰新季歐協聯附加賽的席位，暫由上季第8名的畢爾包補上。奧沙辛拿表明會向體育仲裁法院上訴。

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